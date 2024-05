🔴Liveblog: UvA doet aangifte om demonstratie Roeterseilandcampus

17 minuten geleden

De UvA heeft aangifte gedaan om de demonstratie die momenteel gaande is op de Roeterseilandcampus. "Het gebouw is gesloten, daar zitten momenteel mensen in", zegt een woordvoerder van de universiteit. De Amsterdamse driehoek (burgemeester, politiechef en hoofdofficier van justitie) overlegt momenteel over de ontstane situatie.

Uit voorzorg sluit de UvA vanmiddag ook de deuren van het Maagdenhuis. Eerder vandaag opende de universiteit weer na enkele dagen sluiting om uit de hand gelopen demonstraties vorige week.