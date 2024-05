🔴Liveblog: Roeterseiland lijkt weer rustig na ingrijpen door ME

16.07 uur

Het is goed dat studenten kunnen demonstreren, maar "bezetting en geweld horen daar niet bij". Dat zegt de overkoepelende organisatie Universiteiten van Nederland. Op meerdere universiteiten zijn maandag nieuwe protesten tegen de Israëlische aanvallen op de Gazastrook en tegen het aanpakken van demonstraties daartegen.

Op een universiteit moeten mensen zich kunnen uitspreken, zegt een woordvoerder. "We snappen dat het conflict in Gaza veel verdriet en boze gevoelens met zich meebrengt. Het is heel goed als er vreedzaam gedemonstreerd wordt. Maar we zien ook dat de veiligheid in het geding komt, en op sommige universiteiten heeft dat tot ingrijpen van politie geleid."

Interim-voorzitter Jouke de Vries kondigde zondag aan dat universiteiten bezig zijn met het maken van een gezamenlijke aanpak, een demonstratieprotocol. Zo willen de universiteiten dat betogers met wie wordt onderhandeld zich kunnen identificeren. Ook willen ze niet dat demonstranten overnachten in universiteitsgebouwen.