🔴Liveblog: Politie klaar om UvA-gebouw Roeterseiland in te gaan

17.53 uur

Een woordvoerder laat aan AT5 weten dat er 'richtlijnen' zijn opgesteld. De organisatie heeft deze keuze gemaakt omdat een deel van de betogers hun anonimiteit wil gehouden. "Sommige mensen zijn lastiggevallen door media. Excuses als jullie graag naar binnen hadden willen gaan."

De groep demonstranten verplaatst zich, maar blijft bij hun eisen. "Ons doel is nog steeds dat we willen dat de UvA open is over hun Israëlische connecties en die banden verbreekt."