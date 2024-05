Beverwijkse Kick (25) wil de nieuwe Paul Verhoeven worden

Voor Kick heeft Beverwijk veel betekenis. Hij koestert veel mooie herinneringen aan zijn ouderlijk huis aan de Overboslaan, evenals aan de skatebaan bij Overbos waar hij veel plezier beleefde. Naarmate Kick ouder werd, bracht hij steeds meer tijd door met zijn vrienden in Café Camille. "Telkens wanneer ik naar Beverwijk terugkom, zie je dat mensen met elkaar praten. Het is zo toegankelijk. Leeftijd speelt geen rol. Voor mij voelt Beverwijk als thuiskomen."

Skatebaan

"Vroeger ging ik vaak skaten met mijn vrienden, waarbij we altijd probeerden om van de hoogste en steilste ramp af te gaan. Bij de skatebaan lag ook een klein slootje waar we soms overheen sprongen." Kick denkt met plezier terug aan Skatebaan de Overbos, hoewel hij daar ook wel te maken heeft gehad met rivaliteit. Gelukkig zijn zijn wilde haren door de jaren heen wat getemd. "Er waren jongens die stoer wilden doen. Soms werden er skateboards afgepakt en waren er bedreigingen. Gelukkig liggen die ruige tijden nu achter me."

Café Camille

Bij de Wijkertoren bevindt zich een culturele kroeg genaamd café Camille. Toen Kick 18 werd, bezocht hij deze plek regelmatig met zijn vrienden. "We zaten altijd op de bovenverdieping en ontmoetten daar de meest interessante mensen." Van mensen die levensadvies gaven tot oude mannen waarmee we diepgaande gesprekken voerden, Kick heeft ze allemaal ontmoet. "Dit soort gesprekken heb je bijna nooit wanneer ik naar een café in Rotterdam ga. Het is zo persoonlijk en dat waardeer ik enorm."