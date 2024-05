Nog even warm, maar maak je op voor wisselvalligheid met buien en onweer

Vanmorgen trokken er nog wat wolken over onze regio heen en hier en daar viel een bui. Dat was heel plaatselijk; het grootste deel van Noord-Holland hield het droog.

Vanmiddag kunnen we nog rekenen op een flinke dosis zonneschijn, hoewel er ook kans is op een paar plaatselijke buien, die gepaard kunnen gaan met onweer en windstoten. "En dat kan best een flinke bui zijn", zegt NH's weerman Jan Visser.

Misschien een graadje erbij

Het blijft met een gemiddelde 23 graden nog eventjes heerlijk warm, de wind waait zwak uit het zuidoosten. "Als de wolken niet snel komen vanmiddag kan er best nog een graadje bij komen", voorspelt de weerman.

Morgen start de dag droog en zomers: de thermometer tikt dan zo'n 25 graden aan. Ook dan is er 's middags kans op onweersbuien in de regio. De wind waait zwak tot matig uit het zuidoosten, aan het IJsselmeer en op de Wadden soms vrij krachtig.

Wisselvallige rest van de week

Woensdag en donderdag lijkt het even klaar met de zomerse taferelen. Op woensdag wordt het waarschijnlijk nog redelijk zacht met 20 graden, maar de kans op buien neemt toe. "Dat geldt ook voor donderdag, maar waar de meeste regen valt is nog niet in te schatten."

De kans is wel groot dat het Pinksterweekend wisselvallig wordt, vertelt de weerman.