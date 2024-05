Honderden demonstranten op UvA-campus Roeterseiland voor 'walk-out', ook elders acties

De UvA liet eerder in een e-mail aan medewerkers en studenten weten de demonstratie toe te staan 'zolang er vreedzaam gedemonstreerd wordt'. "Hierbij is het nadrukkelijk niet toegestaan een tentenkamp op te slaan of barricades op te werpen", zo stond er te lezen in de mail.

Andere acties in de stad

Ook op andere locaties in de stad zijn er acties bezig. Op de Gerrit Rietveld Academie, kunstacademie, doen er een paar honderd docenten en studenten mee aan de walk-out. De school heeft ook in een mail laten weten aan de studenten en medewerkers dat daar vandaag alle ruimte voor is.

Bij de Academie voor Theater en Dans, aan de Jodenbreestraat, zijn tientallen medewerkers en studenten het gebouw uitgelopen. Zij gaan zo richting de Roeterseilandcampus lopen.