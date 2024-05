Bergen decor NK Jeugdbrandweer: "Hopen dat ze echt de opleiding gaan volgen"

"Er komen hier negentien jeugdkorpsen uit heel Nederland een wedstrijd spelen", vertelt Renate Peters van Nijenhof. Ze is ploegchef van de jeugdbrandweer in Bergen. Haar eigen jeugdkorps is niet aanwezig, maar die van Alkmaar en Heerhugowaard wel.

Aan hun de taak om de eer in onze regio hoog te houden. "Dit is bloedserieus. Net als bij elke wedstrijd, ze willen natuurlijk winnen."

Het beste jeugdteam komt zaterdag uit Zwolle. De teams uit Alkmaar en Heerhugowaard eindigen als zesde en zevende.