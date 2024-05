Podcast 'Weggegumd' wegens groot succes nu ook vertaald naar Engels

Ze wordt genoemd in het dagboek van Anne Frank: Ilse Wagner was dikke vriendinnen met Anne. Alleen waar het verhaal van Anne Frank dankzij haar dagboek wereldberoemd werd, is het verhaal van Ilse Wagner onbekend gebleven. Podcastmakers Patty-Lou Middel-Leenheer, Richard Grootbod en schrijver Janny van der Molen besloten op zoektocht te gaan.

De podcastserie - in opdracht van NH - tikte onlangs de half miljoen luisteraars aan. Patty-Lou is ontzettend trots op het eindresultaat. "We vinden het echt geweldig hoe een verhaal over een gewoon meisje die vriendinnen was met een niet zo gewoon meisje de luisteraars zo weet te boeien. Het heeft ons, de makers, ook heel erg geraakt. Het gaat onder je huid zitten, je wil weten hoe het zit."

Veel vraag naar Engelse versie

De podcastmaker merkte dat er veel vraag naar een Engelse versie van de podcast was. "Een van de reacties die we nu kregen was dat mensen de podcast luisterden door hem via YouTube te vertalen. Er zijn in Nederland ook veel niet Nederlandssprekende mensen die wel willen luisteren. Vanuit het buitenland is er ook veel betrokkenheid, bijvoorbeeld uit Israël, Sobibor, de Verenigde Staten en Engeland."

Ook de diverse archieven en musea die zijn geraadpleegd tijdens het maken van de podcast zijn enthousiast. "Zij zeggen allemaal: 'Jeetje, wat zouden we dit graag aan onze bezoekers aanbieden'. Zelfs het Anne Frankhuis en Kamp Westerbork willen de Engelse versie hebben. Daardoor krijgt het verhaal een veel groter bereik."

De Engelse versie heet 'Erased' en de eerste twee afleveringen zijn inmiddels te beluisteren. Er is ook een Engelstalige website opgezet. "Het opnemen van de Engelse versie doen we ook helemaal zelf. Hij is via de website gratis te beluisteren."