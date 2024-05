Inbrekersduo probeert kassa Amstelveense supermarkt leeg te halen, één aanhouding

"Er is inderdaad ingebroken, maar de schade valt gelukkig mee", vertelt een medewerker van de winkel telefonisch aan NH. De winkel is op maandag dicht, maar kan morgen gewoon weer open. Volgens de man hadden de inbrekers het op de kassa voorzien.

Geld op straat

Een verslaggever ter plaatse zag dat er contant geld op straat lag. De politie heeft dit in beslag genomen. Een politiewoordvoerder bevestigt dat er één persoon is aangehouden. Naar de ander wordt nog gezocht. "Mensen met informatie kunnen zich bij ons melden." Of de voortvluchtige verdachte een buit heeft meegenomen is onduidelijk.