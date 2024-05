Flinke ochtendspits op A8 door ongeluk, weg weer open

De file heeft een lengte van vier kilometer en de vertraging is opgelopen tot zo'n drie kwartier. De linkerrijstrook was tijdelijk afgesloten voor het verkeer richting Amsterdam, deze is inmiddels weer open.

Wachten op berger

Rijkswaterstaat liet op X weten te wachten op een berger die de auto's mee zal nemen. Tot die tijd bleef de rijstrook dicht. Verwacht werd dat deze rond 8.15 uur weer open gaat.