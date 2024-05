Volledige leegloop bij zaalvoetbalclub Hovocubo: "Dat doet veel pijn"

Na 17 jaar vertrekt Van Dijk, die grote successen kende, bij de Hoornse zaalvoetbalclub. Bewust informeerde hij het bestuur tijdig, zodat er gezocht kon worden naar een opvolger. Die is nog altijd niet gevonden. Sponsoren zitten in het ongewis, waardoor alles onzeker is voor komend seizoen. "De voortbestaan van de club is niet in gevaar, maar het profbestaan wel."