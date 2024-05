Na jaren zit er weer een buurtkroeg op plek van Rooie Nelis: "Niet te vergelijken met vroeger"

De kroeg is vanbinnen helemaal gesloopt en gerenoveerd. Een deel van het interieur van Rooie Nelis is bewaard gebleven, zoals het iconische glas in lood achter de bar, alsook de biertap met daar bovenop een plant.

De naam van het café is wel anders, volgens eigenaar Arjan Kröner omdat Zwarte Gerrit en Blonde Sien in hun testament hebben vastgelegd dat de naam Rooie Nelis op die plek niet gebruikt mag worden.

"Het was een dood punt geworden hier, terwijl het altijd levendig was op deze hoek", aldus een bezoeker. "Het is niet te vergelijken met vroeger, maar het zijn heel enthousiaste mensen, heel gezellig. Het lijkt me een goede nieuwkomer in de Jordaan."