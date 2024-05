Twee bloemstukken verdwenen bij herdenkingsmonument in Zaandam

Het Hoekmanfonds heeft een krans gelegd voor mensen die in het verzet zaten tijdens de Tweede Wereldoorlog. Ook de krans van stichting De Zaanse Regenboog is weg. "We hopen niet dat het om een gerichte actie gaat", zegt Frank Vos van de stichting. "Maar de impact is er eigenlijk niet minder om."

De stichting is erg geschrokken en teleurgesteld over de missende boeketten. "Van ieder bloemstuk is het afschuwelijk, maar het komt nog harder binnen als het je eigen is. We hebben er lang voor moeten vechten dat de LHBTI+-stichtingen ook een bloemstuk mochten leggen, vorig jaar is er in Zeeland nog een uit elkaar getrokken. Het ligt erg gevoelig."

Tekst gaat door onder de foto