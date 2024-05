Plofkraak bij telefoonzaak op Beverwijks bedrijventerrein: 'Binnen een chaos'

De melding van de plofkraak kwam iets na 4.30 uur bij de politie binnen. Toen de politie en brandweer aankwamen, bleek de plofkraak veel schade aangericht te hebben. Er was geen brand. "Het is van binnen een chaos", zegt de woordvoerder van de politie. "Er is ook buit gemaakt, maar het is nog onduidelijk wat er allemaal gestolen is."

Het is ook nog niet duidelijk wat er precies is ontploft. De politie is nog geen verdachten op het spoor en kijkt nu naar camerabeelden om te zien wat zich heeft afgespeeld op het bedrijventerrein. Ook is de politie nog op zoek naar getuigen.

Tekst gaat door onder de foto's