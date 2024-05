Samenvatting: Landsmeer laat kans liggen op plaatsing voor finale landskampioenschap

In de goed gevulde sporthal in het oosten van Overijssel gaven beide ploegen elkaar nauwelijks een krimp. Net zoals in de voorgaande drie duels waren Lions en Jumpers erg aan elkaar gewaagd. De beslissing in de wedstrijd viel pas in het laatste kwart. Hierin gaven de vele gegeven teamfouten en de daaropvolgende vrije worpen de doorslag. Lions was hierin niet secuur en Jumpers strafte dit genadeloos af.

Door de zege van de thuisploeg volgt woensdag (20.30 uur) in Landsmeer de beslissende vijfde wedstrijd. De winnaar van dit duel plaatst zich voor de finale om het landskampioenschap. Tegenstander hierin is het Katwijkse Grasshoppers, dat in de andere halve finale Triple Threat uit Haarlem versloeg.