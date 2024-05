Haarlems poepveldje verandert in openluchtbioscoop: "Om mensen in gesprek te brengen"

Le Gras woont aan het Nelson Mandelapark. Volgens hem is het park 'ongelooflijk onbenut' en komen er ook nog eens te weinig mensen.

"Ik vind het meer een vergroot poepveld dan dat het een park is waar mensen kunnen hangen", legt de Haarlemmer uit. "Het zou een park moeten zijn waar gepicknickt moet worden en mensen kunnen sporten en spelen." Le Gras is duidelijk niet iemand om bij de pakken neer te zitten.

Niet zeiken

"In plaats van op een afstandje te zeiken dacht ik: ik ga er gewoon zelf wat aan veranderen", vertelt hij tegen NH Helpt-presentator Rachel Morssink. De makkelijkste manier om dat te doen, vond hij een bioscoop in de buitenlucht.

"Om mensen met elkaar in gesprek te brengen, maar ook om het park te herontdekken", is zijn uitleg. Het avondje is getiteld Nelsons film in het park en de film Green Book wordt getoond. Dat was niet zijn eerste keuze, geheel in stijl stond een film over de Zuid-Afrikaanse president Nelson Mandela bovenaan zijn lijstje.

Drolvrij

"Dat is een hele goeie film", vertelt Le Gras. "Maar ik wilde een toegankelijkere film", waarop zijn oog op het Oscarwinnende Green Book viel. Ondernemers in de buurt verzorgen hapjes en drankjes en samen met vrijwilligers maakt hij het park drolvrij, zodat iedereen met schone zolen naar huis kan na het filmavondje. "Echt te gek", zegt hij over die samenwerkingen.

De film begint wanneer de zon ondergaat, maar iedereen is eerder welkom om te genieten van het schone park. Wel moet je je eigen stoel of kleedje meenemen. Om de buren niet tot last te zijn wordt de film met koptelefoons getoond. Daar zijn er maar 100 van, dus wees er op tijd bij.