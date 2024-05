🔴 Liveblog: geen kampioenschap Ajax Vrouwen; Landslake Lions gaat voor finale

Welkom in ons liveblog op deze zonnige zaterdag. Er is geen live eredivisievoetbal vandaag. We zijn aanwezig bij de degradatiekraker tussen de handbalsters van Volendam en E&O. Er is ook basketbal in Tubbergen tussen Landslake Lions en Jolly Jumpers. Ajax Vrouwen kan kampioen worden, hetzelfde geldt voor Ajax O-18 of AZ O-18. Zij spelen een directe play-off om de landstitel. Mis dus niks in ons liveblog.

