Lees terug: Volendam krijgt pak slaag, AZ en Ajax winnen comfortabel

Welkom in ons liveblog op deze heerlijke sportieve zondag. Vandaag veel voetbal vanwege de voorlaatste speelronde in de eredivisie. AZ boekte vandaag een eenvoudige 0-3 zege bij Go Ahead Eagles en heeft nog zicht op plek drie. Ajax had aan een hattrick van Steven Bergwijn genoeg voor een 3-0 zege tegen Almere City. FC Volendam kreeg een genadeloos hard pak slaag op bezoek bij FC Twente.

