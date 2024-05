Skotwal brengt country met een snik, maar dan op z'n West-Fries

Het interview met de mannen van Skotwal vindt plaats in de keuken van het huis van gitarist Theo de Jong in hartje Langedijk. Naast Theo zijn ook de broers Wigert en Theo Dronkert aanwezig. Samen vormen ze sinds 2010 de band Skotwal.

"Skotwal betekent bagger, wat je uit de sloot haalt en dat is erg vruchtbaar", legt Wigert uit "Daarnaast is Skotwal ook een typisch West-Fries gerecht dat bestaat uit piepers, bonen en vet. Een zwaar, maar zeer voedzaam gerecht. We vonden het een mooie bandnaam."

Country-hart

De mannen zien er op-en-top gekleed uit in hun zwarte jasjes, met daarop geborduurde bloemen, gitaren en en andere versiersels. Ze hebben alle drie een country-hart. Dat komt misschien omdat ze opgegroeid zijn op het platteland rond Sint Pancras en Broek op Langedijk. Daar werkten ze in hun jeugd op de bollenvelden, met de poten in de klei. Maar dat country-hart komt nog veel meer voort uit hun muzikale voorkeuren en levensinstelling.

"Het mooie van country vind ik het gebruik van de akoestische gitaren en de mandoline. En er zit altijd wel een snik in zit", legt Theo de Jong uit. "Het gaat over het leven en over het leed in het leven."

Jonge soldaten

Zanger Wigert legt het uit aan de hand van het nummer Ruby, de country-hit van Kenny Rogers uit 1969. "Het lijkt een luchtig liedje, maar het gaat over een Vietnamveteraan die bang is om zijn geliefde te verliezen. Wij hebben daar Trudy van gemaakt. Hier in West-Friesland zijn ook veel jongens soldaat geweest en uitgezonden naar Afghanistan. Zo probeer je het naar je toe te trekken."

