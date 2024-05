Nabestaanden Sam verwezenlijken zijn droom: statushouders opleiden tot voetbalcoach

Mikel Salman zet op een zonnige middag bij voetbalclub Geuzen-Middenmeer de pionnen klaar en schuift met kleine doeltjes. Hij heeft net samen met een aantal andere statushouders anderhalf uur theorie gehad, nu begint de praktijkles.

"Ik voel me trots dat ik zelf kan leren en dat ook weer aan andere mensen kan leren", vertelt hij. "Ik ben heel blij en ik denk Sams familie ook, omdat wij zijn droom kunnen uitvoeren in zijn naam."

Sam

Sam van Grondelle overleed afgelopen september nadat hij in het water terechtkwam na een avondje stappen. Sam was een echte Ajacied, een fanatieke coach bij Dames 1 van Geuzen-Middenmeer en zette zich in om statushouders zich welkom te laten voelen in Nederland. Hij was net begonnen met het opzetten van dit plan.

"De voetbalclub is het meest Nederlandse buurtding wat ik me kan bedenken", vertelt zijn stiefzus Sterre. "We hopen dat deze trainers de mogelijkheid hebben om beter te integreren in de Nederlandse samenleving. En een voetbalclub is de ideale manier denken wij. Hier kunnen ze de taal leren, doen wat ze leuk vinden en ook nog iets betekenen."