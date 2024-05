Sportboekenschrijver Nando Boers wint Nico Scheepmaker-beker: "Wat is hij zwaar!"

Het is al een mooie traditie aan het worden: de verkiezing en uitreiking van de de Nico Scheepmaker-beker voor het beste sportboek van het jaar. In een enkel geval gebeurde dat op landelijke televisie, maar meestal is het een bescheiden gebeurtenis voor sport- en sportboekliefhebbers in het Olympisch Stadion in Amsterdam.

Uit het grote aanbod aan sportboeken die in 2023 verscheen, koos een jury dit jaar onder voorzitterschap van oud zwemster Femke Heemskerk vijf genomineerden. Zij waren aanwezig in het stadion en wachtten in spanning op de bekendmaking.

Volstrekte maniak

Mark van den Heuvel schreef een boek over judoka Henk Grol, die voor de gelegenheid ook meegekomen was met zijn biograaf. "Ik had eigenlijk helemaal niks met judo", vertelt Van den Heuvel. "Maar na de eerste ontmoeting met Henk was ik verkocht. Henk is een openhartige jongen en toen hij judode was het een volstrekte maniak. Dus dat boek schreef zich vanzelf."

Andere genomineerden waren Erik van den Berg die een boek schreef over voetbalclubliederen, Erik Brouwer die een biografie over de Rotterdamse bokser Leen Sanders schreef en Ivo Roodbergen die Anous schreef, over de jonge Nederlander Anoush Dastgir die bondscoach van Afghanistan zou worden. Nando Boers was de vijfde genomineerde en grote winnaar.

Tekst gaat door onder de foto.