Duizenden betogers op de Dam voor nieuwe Palestina-demonstratie

De Nakba wordt woensdag herdacht, maar vandaag wordt er dus gedemonstreerd. "Deze herdenking is altijd belangrijk, maar heeft het vandaag een specifieke urgentie", schrijven de organisatoren bij hun aankondiging. "De wreedheid van de genocide die Israël in Gaza uitvoert, is geen plotselinge ontwikkeling. Het is de voortzetting van een eeuw van koloniaal geweld."

Protestacties

De demonstratie op de Dam werd een maand geleden aangekondigd, maar kreeg de afgelopen dagen meer aandacht vanwege de protestacties op de UvA. Die begonnen maandagmiddag, toen een groep studenten een deel van Roeterseiland bezette.

Dat zogeheten Gaza Solidariteitskamp werd diezelfde nacht door de ME ontruimd. Op dinsdag bezette de groep demonstranten het terrein van het Binnengasthuis. Die plek werd een dag later hardhandig door de ME ontruimd. Kort daarna ontstonden er ongeregeldheden op het OM. Ook daar voerde de ME uiteindelijk charges uit.

Debat

De politie kreeg voor een deel steun, maar ook veel kritiek op dat optreden, wat gistermiddag een van de belangrijke onderwerpen werd tijdens het spoeddebat in de gemeenteraad. Burgemeester Halsema verdedigde dat optreden en benadrukte dat er meerdere keren door de politie is gewaarschuwd dat demonstranten moesten vertrekken.

Na het debat zei de burgemeester tegenover AT5 dat ze denkt dat 'de weg naar boven' inmiddels is gevonden. "De enige oproep die ik aan hen kan doen is: demonstreer vreedzaam. Dan kan je boodschap niet gekaapt worden. Hij kan niet ten onder gaan in geweld. En je polariseert ook niet in deze stad. Waardoor je waarschijnlijk effectiever bent."