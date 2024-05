Meerdere personen gewond na schietpartij in Heemskerk

Er was veel verwarring vrijdagavond in Heemskerk. Een jongen raakte, door nog onbekende reden, gewond aan zijn hoofd door een tweetal jongens op de Doctor Prinsengalerij. Op die plaats was wel geschoten, maar daarbij raakte niemand gewond.

De twee daders sloegen op de vlucht op een scooter. Bij de gewonde jongen waren twee anderen aanwezig, waarvan eentje een achtervolging inzette op zijn fatbike. Tijdens de achtervolging werd hij meerdere malen beschoten, in de buurt van de Hoflaan en de Beneluxlaan. Het slachtoffer raakte tijdens de achtervolging gewond, maar de oorzaak daarvan is niet bekend, meldt de politie. Later heeft de jongen op de fatbike zich bij de politie gemeld met zijn verhaal.

De politie is nog bezig met een uitgebreid onderzoek naar de aanleiding van het geweld. Gisteravond startte de politie, samen met Burgernet, een zoekactie naar de twee daders, maar zonder resultaat.