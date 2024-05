Zwanenburg verbaasd over armengraf voor dorpsicoon, familie wil herbegrafenis

De paar familieleden van Maurice wonen in Canada en Australië, vertelt achterneef Nick vanuit Calgary. "Hij heeft ons regelmatig opgezocht in Canada. En wij zijn in de afgelopen tien jaar drie keer in Europa geweest, en iedere keer hebben we hem bezocht. Maar met zijn zus in Australië had hij geen contact meer."

"Hij wilde graag naast zijn vrouw en moeder worden begraven", gaat Nick verder. Hoewel hij de financiële situatie van zijn oudoom niet tot in detail kende, vindt hij het opvallend dat er blijkbaar geen geld was voor een waardig afscheid. "Hij heeft begin deze eeuw een huis verkocht, en was erg zuinig."

Verbolgen en teleurgesteld

Voormalig beheerder van de begraafplaats in Zwanenburg Pieter van Staveren bevestigt dat Maurice graag naast zijn vrouw had willen liggen. "Toen ik hoorde dat hij op Meerterpen was begraven, was ik verbolgen en teleurgesteld, want hij was een bekend, markant en geliefd persoon in Zwanenburg."

Van Staveren leerde Maurice kennen toen hij nog in Zwanenburg woonde en dagelijks het graf van zijn vrouw bezocht, "Hij was heel betrokken. Als het hek openstond, kwam hij dat persoonlijk bij me melden. Hij vond de begraafplaats een mooie uitstraling hebben, het was honderd procent zijn wens om daar ook begraven te worden."

Volgens voormalige begraafplaatsbeheerder Van Staveren had Maurice zelfs het grootste deel van de wettelijk verplichte tien jaar grafrust al betaald. "Er moesten nog twee jaar worden betaald, en dat had de stichting Houtrijk en Polanen (tevens de officiële naam van de begraafplaats in Zwanenburg, red.) willen doen."