De seksuele ontdekkingstocht van jong Amsterdam: van erotische feesten tot tantra

'Ik en mijn partner willen alles uit het leven halen', 'Wij hebben een liefdevolle relatie en staan open voor avonturen met anderen', 'Gek op elkaar en op het leven'.

Het zijn zinnen geplukt uit profielen van Feeld-gebruikers. Een datingapp die, volgens de oprichters, bedoeld is voor 'nieuwsgierige' mensen die openstaan voor nieuwe relatievormen en vormen van intimiteit. Maar het zijn ook uitspraken die relatietherapeut Joey Steur steeds vaker hoort in de spreekkamer. Zij en andere seksuologen die we spraken, zien een trend onder jonge Amsterdammers. "Het gaat vooral over open relaties, polyamoreuze relaties en het zoeken naar andere vormen van seksualiteit en intimiteit, zoals bijvoorbeeld tantra of erotische feesten", vertelt Steur.

In onderstaande reportage gaan we in op deze verschillende vormen van intimiteit. We krijgen een exclusief kijkje bij een tantraworkshop, zoeken een lingeriesetje uit met de organisator van een erotisch feest. En we praten met relatietherapeut Joey Steur over de ontdekkingstocht van jonge Amsterdammers.