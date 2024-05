Goalgetter Van Aken kruipt mentaal uit dal: "Ik praat meer over wat mij dwars zit"

Lang seizoen

Waar het voor Jurre van Aken mentaal in een opgaande lijn is gegaan, geeft Jong-Ajax trainer Dave Vos toe dat hij blij is dat het seizoen er op zit: "Het was een behoorlijke uitdaging om dit seizoen te voltooien, met alle onrust die we hebben gehad", aldus de oefenmeester, die de afgelopen maanden meermaals gelinkt is aan een rol bij het eerste elftal bij Ajax: "Ik hoop dat het allemaal snel duidelijk wordt", besluit de coach.