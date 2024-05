Bloemenicoon in Haarlemse Bomenbuurt gaat dicht: "Het is niet meer te doen"

Op 1 juni gaat het luik van de kiosk definitief naar beneden. Een emotioneel moment voor de familie Borst, die de kraam 28 jaar geleden overnam. De oudere buurtbewoners kennen de plek nog van Johannes van As alias ‘Jan de Bloemenman’, die de winkel in de jaren 80 uitbaatte. Kelly: "Mijn vader nam het over op het moment dat ik werd geboren. Hij gaf de winkel de naam van mijn moeder."

Vaste gezicht van de winkel

En dus bestaat Marty’s bloemenkiosk even lang als Kelly, die de afgelopen jaren het vaste gezicht was in de winkel. "Naast deze kiosk hebben we ook nog een kwekerij in Heemskerk en een winkel in Uitgeest. Mijn moeder runt de kwekerij. Het is verdrietig dat we hier weggaan, maar het is eerlijk gezegd ook wel een opluchting."

Die opluchting zit in het feit dat deze en tal van andere bloemenwinkels in de regio het moeilijk hebben. "Het is eigenlijk niet meer te doen", zegt Kelly. "De kosten van de kwekerijen zijn flink hoger geworden, met name door de stijgende gasprijs. De inkoopprijs is daardoor ook hoger geworden. Maar we kunnen dat niet doorberekenen aan de klanten. Dan worden de prijzen zo hoog dat onze vaste klanten, die ouderen die elke week een bosje kopen, het niet meer kunnen betalen."