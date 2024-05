Jongeren kunnen zaterdag gratis HPV-vaccinatie halen op Stationsplein in Hilversum

De campagne is gericht op jongeren tussen de 19 en 27 jaar (geboren tussen 1 januari 1996 en 31 december 2003). De bescherming bestaat uit twee vaccinaties voor HPV, waar minimaal vijf maanden tussen moet zitten. Jongeren kunnen zich hier tot en met 31 mei nog gratis voor laten vaccineren, daarna is het voor eigen rekening. Ook het tweede vaccin is dus vanaf 1 juni niet meer gratis.

Tot die tijd kunnen de jongeren elke woensdagavond bij de vrije inloop van de GGD Gooi en Vechtstreek de prik halen. Ze kunnen ook op 11 en 31 mei langskomen bij de prik-bus op het Stationsplein in Hilversum tussen 10.00 en 16.00 uur.

7000 prikken

Dit is niet de eerste keer dat de HPV18+ bus naar Hilversum komt. Vorig jaar konden jongeren zich hier ook vaccineren. Toen zijn er 449 prikken gezet. In totaal zijn er vorig jaar zo'n zevenduizend HPV-prikken gezet in de Gooi en Vechtstreek.