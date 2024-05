Historische bomstoelen nieuwste bezienswaardigheid in Wijk aan Zee

De stoelen zijn al een tijdje te zien, maar ze worden pas vandaag officieel gepresenteerd. Vanmiddag om 15.30 uur onthult wethouder Niek Wijmenga de bomstoelen. Voor de gelegenheid worden ze dan nog even afgedekt.

Op een bord naast de stoelen wordt uitleg gegeven over de geschiedenis en het gebruik van de bomstoelen. "Het is cultureel erfgoed, het is belangrijk om de herinneringen levend te houden", aldus Van Kampen.