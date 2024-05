Stadskrant Het Parool verhuist naar periferie: "Je ziet loodsen, distributiecentra en groothandels"

Couzy reageert op de kritiek. "Het is maar vanuit welk standpunt je het bepaalt. We zitten dicht bij de rechtbank, Rivierenbuurt, Johan Cruijff Arena. De stadsverslaggevers zijn vooral op pad, verslaggeving aan het doen. Voor hen maakt het niet uit."

Moederconcern

De verhuizing lag al een paar jaar in het verschiet. Want moederconcern DPG Media wilde graag meerdere labels onder één dak huizen. Het stuk grond in Duivendrecht, vlak naast de drukker, was al even in bezit. "We zaten altijd in een huurpand, dit is een nieuw pand. DPG vond het belangrijk dat alles bij elkaar komt, het maakt het wel een stuk makkelijker", zegt Couzy. Het Parool was als eerste, maar werknemers van de Volkskrant, Trouw, Margriet, Libelle, Donald Duck, Story en Autoweek, plus de radiostations Q Music en Joe, zullen ook snel het pand betreden.