Wat doet een Zuid-Koreaanse filmploeg in een Haarlemse apotheek?

Bij de toonbank van Centraal Apotheek in het centrum van Haarlem melden zich vandaag een Koreaanse man en vrouw. Ze zijn net aangekomen in de provinciehoofdstad en hebben ‘s ochtends de Kaasmarkt in Alkmaar bezocht. Het zijn echter geen toeristen die op zoek zijn naar een medicijn. Zij komen hier om meer te weten te komen over de Nederlandse levensstijl.

Grote tv-zender in Zuid-Korea

De reportage die zij hierover maken wordt begin volgende maand uitgezonden op TVN. TVN is één van de grootste zenders van Zuid-Korea. Het programma Power of Superfood gaat over voeding en een gezonde levensstijl.

In de aflevering die vrijdag wordt opgenomen, wordt ingezoomd op de menopauze. De problemen die tijdens de overgang optreden, worden in Nederland anders bestreden dan in Zuid-Korea.