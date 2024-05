Onzekere toekomst Avondvierdaagse Heemskerk door vrijwilligerstekort

Een sinaasappel met pepermunt in een zakdoek, samen met vrienden een gezellige wandeling maken: voor basisschoolkinderen uit Heemskerk is de Avondvierdaagse hét uitje van het jaar. Maar helaas dreigt dit volgend jaar in het water te vallen.

Elk jaar een uitdaging

Marc Bouwman, voorzitter van de Avondvierdaagse Heemskerk en Beverwijk, zit met de handen in het haar over hoe het volgend jaar zal verlopen. Er zijn namelijk te weinig vrijwilligers beschikbaar, waardoor betaalde verkeersbrigadiers hun laatste redmiddel kan zijn.

"Vroeger was het makkelijker om vrijwilligers te behouden. Tegenwoordig is dat niet meer zo", aldus Bouwman. "Het groepsgevoel is veel minder, waardoor mensen sneller geneigd zijn om slechts één keer mee te doen. Anderen zeggen af omdat ze andere verplichtingen hebben. Het is vrijwilligerswerk, dus er staat geen financiële beloning tegenover." Dat betekent dat er reële kans is dat de Avondvierdaagse Heemskerk volgend jaar niet doorgaat.