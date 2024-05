Eindelijk nieuw leven in voormalig Huizens sterrenhotel: "Impuls voor nieuw bezoekerspubliek"

“Het bestaande gebouwcomplex krijgt een nieuwe uitbreiding waarmee de gastvrijheid van het hotel- en horecadeel totaal vernieuwd wordt en een impuls krijgt voor een nieuw bezoekerspubliek. Daarnaast zullen er hotel serviceappartementen bijgebouwd worden met een riant uitzicht op het Gooimeer.”

Dat is te lezen in het herontwikkelingsplan voor het hotel aan de Labradorstroom in Huizen. Naast 48 hotelkamers met in totaal 192 slaapplaatsen moeten er ook 48 nieuwe hotelserviceappartementen komen. Die serviceappartementen zijn dure woningen die ook van alle diensten in het hotel gebruik mogen maken.

Het exacte aantal is nog niet definitief. Verder moet hele complex een nieuw leven krijgen met functies als het restaurant, de lobby, de ontvangst, de wellness, de spa en de (outdoor) gym.

Beste hotel van het land

Inmiddels is het hotel al zeven jaar dicht: in 2017 werd het 4-sterrenhotel failliet verklaard. Dat was twintig jaar na de opening. In de tussentijd werd het Huizer hotel nog uitgeroepen tot het Beste Hotel van Nederland. Dat was in 2011. Maar daarna ging het al snel bergafwaarts, mede door de hoge huurprijs, de personeelskosten en de aanwezigheid van de nodige concurrentie in de directe omgeving. Sinds eind maart 2022 is het een opvanglocatie voor gevluchte Oekraïners.

In september 2018 koopt de in Loosdrecht gevestigde vastgoedorganisatie Hotel Newport. SVE Group is al langer bezig met plannen maken voor deze locatie aan de Labradorstroom. Er waren eerder al plannen voor onder meer recreatiewoningen in dit stadspark, maar dat stuitte op verzet van de Huizer politiek.

Daarna is overgegaan op een ander idee. Uit een brief van de gemeente blijkt dat er in 2022 al advies is gevraagd over de ontwikkelingsvoorwaarden die gelden op dit schiereiland. Verder is de buurt al betrokken geweest bij de voornemens en heeft de commissie Fysiek Domein zich vorig jaar al gebogen over gepresenteerde schetsen.