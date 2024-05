Hoe werd Moederdag vroeger gevierd, is het echt zo commercieel geworden?

In de Hilversumse straten stuiten onze verslaggevers al snel op praatgrage ouderen. Over hun herinneringen aan Moederdag schudden ze het ene na het andere verhaal uit de mouwen. "Vroeger was het totaal anders dan nu, het was toen een beetje meer persoonlijk. De kinderen maakten gewoon op school een voorwerp, zoals een brievenopener of iets uitgeprikt met zo'n prikpennetje", vertelt een oudere man.

"Het is nu erg commercieel, dus wij doen er niet meer aan", zegt een vrouw die met haar kleinkinderen op pad is. "Vroeger was je close met elkaar en nu gaat het om winkelen", vervolgt een andere man in de winkelstraat.

Knutselen

De ouderen vertellen dus vooral dat er vroeger meer geknutseld werd en dat het echt om de gezelligheid ging. "Het was een sobere tijd, maar ook een liefdevolle tijd." Tegenwoordig gaat het om winkelen en is het een commercieel feestje geworden, vertelt het oudere winkelpubliek.

Op straat komen we ook een moeder tegen met haar twee jonge dochters. Een van haar dochters wil alvast een tipje van de sluier geven: "We hebben allemaal leuke dingetjes op school gemaakt en die verstoppen we op onze kamer, zondag moet mama ze gaan zoeken."

