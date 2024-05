Podcast over West-Friese dorpen: op zoek naar feitjes en willekeurig inwoners bellen

In de 13-delige serie wordt iedere keer een relatief klein dorp in West-Friesland uitgelicht. Met collega-presentator Harold Boldewijn somt Huisman feitjes en leuke wetenswaardigheden op over de plaatsen, en bellen ze op de bonnefooi naar iemand uit dat dorp om diegene het hemd van het lijf te vragen.

Volledige serie te vinden bij WEEFF

Want hoe is het bijvoorbeeld om in Hauwert te wonen? Wat is er zo bijzonder aan een dorp als Zandwerven, uit de gemeente Opmeer? Welke toeristische trekpleisters zijn er te vinden in het Koggenlandse Wogmeer? En hoe West-Fries voelen de inwoners van Oosterleek zich?

De hele podcastserie kun je terugluisteren via de website van mediapartner WEEFF.