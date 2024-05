Ondanks 'Groenplan' in Huizen verdwijnen nog steeds meer bomen dan erbij komen

Rondom de Huizermaatweg in Huizen zijn in verband met de aan te leggen snelle buslijn, ook wel HOV genoemd, veel bomen gekapt. Recentelijk is nog wel een aantal bomen geveld maar dat had niet te maken had met nieuwe buslijn, stelt de gemeente. Voor het HOV-project zijn de afgelopen tijd dus niet nog extra bomen gesneuveld. Maar omdat het werk aan de nieuwe busbaan enige tijd stil heeft gelegen, was de tijdelijke situatie met gekapte bomen wel langer zichtbaar, luidt de uitleg.

Meer of minder?

Maar komt er per saldo nou meer groen bij in Huizen? Of blijft het aantal bomen gelijk? Een inventarisatie leert dat in elk geval de afgelopen twee jaar het feitelijk een kaalslag is geweest. In 2022 en in 2023 zijn maar liefst 428 bomen zijn gekapt, waar welgeteld tien nieuwe bomen voor in de plaats kwamen. 74 bomen worden behouden en zijn naar de 'bomenbank' verplaatst, om later weer een eigen plekje te krijgen.

Het wachten is op de afronding van het HOV-project, de snelle busverbinding met Hilversum. Als dat klaar is moet ook de inrichting van het groen van start gaan. Het Huizer ‘groenplan’ voorziet in de herplanting van bomen die tijdelijk waren 'opgeslagen' en de gemeente schaft ook een partij nieuwe bomen aan. Hoeveel is op dit moment onduidelijk.

Bomen bijhouden

Wel is bekend dat dit jaar nog 51 bomen zijn geveld, omdat ze ziek, zwak of misselijk waren of door vandalisme, storm of ouderdom waren aangetast. Dit aantal zal volledig herplant worden op de plekken waar ze stonden. Voor het kappen van deze bomen had de gemeente een omgevingsvergunning nodig. Voor kleinere bomen, die ook neergehaald zijn, geldt dat niet.

Het bijhouden van bomen blijkt een doorlopend proces, want elk jaar vindt een veiligheidsinspectie plaats. Daarbij komt elke boom een keer in de vier jaar aan de beurt. Na deze inspectie is duidelijk hoeveel bomen de gemeente dat jaar moet omhakken. In totaal heeft Huizen zo'n 22.000 zuurstofproducenten te verzorgen.