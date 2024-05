'Sjoebidoewah': Legendarische jazzboerderij 'Bij Max' krijgt woonbestemming

"Er is helemaal niets meer van over," zegt Henk-Jan Wittink als hij de voormalige jazzboerderij binnenstapt en zich vergaapt aan de leegte en de troep en de door klimop begroeide muren. "Een groot deel van mijn leven heb ik hier doorgebracht. Hier was zijn woonkamer, maar het lijkt nu wel een binnentuin. Daar stond het barretje. Dan mocht je op de biervat zitten als Max zelf achter de bar zat. En daar tussen die twee palen was het podium."

Chet Baker

Chet Baker trad er op en andere grote namen zoals Johnny Meijer en Frans Popti. En aanstormend talent zoals Jeroen Zijlstra en Michel Borstlap. En dat 'gewoon' op Wieringen in het vissersdorp Den Oever. Wittink: "Het was een hele mooie tijd. Uniek in zijn soort. Dit had je in heel Nederland niet. Zei je Den Oever, dan was het: Oh Max."

Daarvoor verantwoordelijk was de Amsterdammer Max Teeuwisse, die met zijn kunstenaarsvrouw Annetje van Verseveld een museumboerderij startte aan de Hofstraat. Dat ging bij gebrek aan exposanten langzaam over in een jazzcafé, waar Max als jazzmuzikant het voor elkaar kreeg dat wereldberoemde muzikanten juist daar het podium beklommen. Afgelopen 9 mei was het precies tien jaar geleden dat Max, ofwel Max Teawistle, overleed.

Even meekijken! Tekst gaat door onder de video.