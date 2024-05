Verlamde kitesurfer Willem Hooft inspireert anderen: van Noordwijk naar IJmuiden

Als je 'm metershoge sprongen over de golven ziet maken, zou je niet denken dat de benen van professioneel kitesurfer Willem Hooft verlamd zijn en dat hij in een rolstoel zit. "Maar juist daarom geeft surfen me een onbetaalbaar gevoel van vrijheid", zegt hij. Nu wil Willem dat gevoel graag delen met andere mensen met een beperking. In deze video legt hij uit hoe hij dat gaat doen én laat hij zien hoe je zittend over het water kan vliegen.