Loodsdrechtse Ellen wil met docu laten zien hoe kunst de natuur kan beschermen

Volgens Ellen is de invloed van kunst op natuurbescherming goed terug te zien in de geschiedenis. "Yellowstone National Park is bijvoorbeeld door het Amerikaanse congres in 1872 opgericht nadat een fotograaf en schilder beelden maakten van die omgeving. Ze lieten zien hoe prachtig het was. Dat trok het congres over de streep om het gebied te beschermen", vertelt Ellen.

En nu in een tijd waar zo veel informatie beschikbaar is, wordt dit soort kunst misschien nog wel veel belangrijker. "Kunst kan ervoor zorgen dat de natuur niet iets abstracts is, maar iets van waarde in ons leven."

Doorzettingsvermogen

Het doorzettingsvermogen van de artiesten die Ellen heeft gesproken is iets wat ze het meest bewondert. "Zo heb ik fotograaf Bryant Austin gesproken. Hij fotografeert walvissen en daarvoor wacht hij met een snorkel stil in het water tot er eentje dichtbij genoeg zwemt."

En dat proces duurt best wel lang. "In meer dan tien jaar heeft hij slechts tien levensgrote portretten kunnen maken", vertelt Ellen verwonderd. "Dan zie je echt de passie die artiesten hebben voor de natuur."

