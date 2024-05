Hilversum wil geen 'ongezonde sponsors' meer bij sportevenementen: "Extra alert op"

Van Hunnik gaf woensdagavond tijdens het maandelijkse vragenuurtje aan 'geschrokken te zijn' toen zij zondag op het centrale plein kwam en daar onder andere allerlei banners zag wapperen met daarop groot de naam van BetCity. "Dat is nou niet bepaald een club waarmee je vereenzelvigd wil worden", meldde de wethouder. Daarmee doelde zij onder meer op de boetes die het bedrijf heeft gehad voor het overtreden van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme en voor het zich richten op jongvolwassenen.

Niet alleen de bestuurder was verbaasd maar ook de fractie van GroenLinks. De partij vindt het niet oké dat er sprake is van gokpromotie bij een door de gemeente ondersteund sportevenement. Dat is ook in strijd met het gemeentelijk beleid, dat gericht is op het voorkomen van schulden. Daarom vroeg de coalitiepartij om opheldering van de wethouder.

Geen aanvullende eisen

Volgens Van Hunnik was de gemeente vooraf niet op de hoogte dat BetCity de hoofdsponsor is van het Queen & King of the court-beachvolleybaltoernooi. In het voortraject is dat niet aan de orde gekomen en Hilversum zelf heeft ook geen aanvullende eisen gesteld, zo gaf de wethouder aan.

Dat een gokbedrijf een sportevenement in Hilversum sponsort is 'onwenselijk'. "Tegelijkertijd is het wel zo dat je je moet realiseren als wij grootschalige sportevenementen naar Hilversum willen halen. Dat staat in het coalitieakkoord en dat je dan ook vaak te maken hebt met sponsoren, waarvan je misschien niet liever zou willen dat die in beeld zijn", was haar nuance.

Hoewel de gemeente landelijke regelgeving volgt op dit gebied is het wel de nadrukkelijke wens om de omstandigheden en omgeving van deze sportieve activiteiten gezond te houden, zoals Van Hunnik het verwoordde. "Dat is dan in de brede zin van het woord, dus geen roken in de omgeving en verantwoord alcoholgebruik", legde ze verder uit.

3x3 basketbal

Hilversum gaat vanaf nu extra goed opletten welke bedrijven sportevenementen sponsoren. De gemeente is nu wel wakker. In het raadhuis is na zondag meteen gekeken naar reclame-uitingen van bedrijven die 'ongezond' zijn bij deze evenementen. Zo komt er later dit jaar nog een groot 3x3 basketbalevenement naar het Gooise dorp toe, waar Unibet een van de sponsoren is. De gemeente gaat met de organisatie in gesprek of hier nog een mouw aan te passen is.

Al is het wel zo dat dit 'probleem' met gokbedrijven die sportevenementen sponsoren nog maar van korte duur is. Vanaf volgend jaar is het niet langer toegestaan dat (online) gokbedrijven reclame mogen maken bij deze activiteiten. "Het lost zich dus vanzelf op", zei Van Hunnik.

City Run

Maar er zijn nog meer ongewenste sponsoren die Hilversum liever niet heeft bij sportevenementen. Dat geldt ook voor bepaalde evenementen die willen aanhaken bij een sportgebeuren. Als voorbeeld gaf de wethouder de City Run van vorige maand. Tijdens dit Hilversumse hardloopfestijn was er een plan om een side-event te organiseren met alcohol. Daar heeft Van Hunnik een stokje voor gestoken, omdat ze dat niet passend vindt bij een sportevenement.