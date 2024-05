Ook de Reguliers joelt Joost Klein naar de finale van het Songfestival

Op de Regulierdwarsstraat is het deze week één groot feest vanwege het Songfestival. Bij Bar Blend pakken ze het groots aan met maar liefst zestien schermen. Gisteravond was de vreugde groot toen duidelijk werd dat Joost Klein een plekje in de finale bemachtigde met zijn 'Europapa'. AT5 was erbij om de feeststemming van de Songfestivalfans vast te leggen.