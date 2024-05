Zonovergoten weekend voor de boeg: droog en hoge temperaturen

De ochtend begon met wat mist hier en daar, maar met de komst van de zon verdween dat snel. Verder is het vandaag het overgrote deel van de dag zonnig en wordt het in onze provincie tussen de 18 en 20 graden. Door de wind is het aan de kust wat frisser en zullen de temperaturen iets lager liggen.

Weekend

Morgenochtend is het bewolkt, maar later op de dag komt de zon door en wordt het zo'n 22 graden. Zondag, met Moederdag, zal het een prachtige dag worden en voorspelt weerman Jan zo'n 23 á 24 graden. Heerlijke dag om lekker naar buiten te gaan voor een mooie strandwandeling of een barbecue in het park.

Buien en onweer

Na het weekend zullen de temperaturen weer dalen en zal de zon langzaam van de horizon verdwijnen. Maandag staan er buien op de planning, met mogelijk onweer. Ook dinsdag is de kans op buien groot.