Drukte bij Rollende Keukens op Hemelvaartsdag: "Hoe groter de rij, hoe beter het eten"

Maar dat wachten is niet alleen maar vervelend laten bezoekers weten. “Het is soms moeilijk kiezen tussen alle lekkere hapjes. De lange rijen laten gelukkig snel doorschemeren wat er populair is,” vertelt iemand die aan het wachten is op een ijsje. “Hopelijk ben ik aan het wachten op een lekkere taco. Ik ga gewoon op de mensen af, dan zal het vast goed zijn,” vertelt een andere festivalganger.

Drukke bedoening

Voor de chefs op het festival is het hard werken. Gelukkig is het een dankbare taak. "Het mooiste schouderklopje is als mensen het lekker vinden", vertelt een bitterballenkok. Bij een grillkraam is een andere chef toch iets bezorgder. “De worstjes zijn niet aan te slepen en het gaat nog veel drukker worden. ” En wie de lange rijen vandaag te lang vond, heeft nog 3 dagen de tijd op zichzelf te verwennen. Pas op zondag rijden de karretjes weer weg.