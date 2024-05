Veel vraag naar tiny houses in West-Friesland, maar waar blijven ze?

Neem Enkhuizen. In 2018 werd gepeild of er interesse was voor tiny houses. Met zo'n 300 aanmeldingen was de belangstelling veel groter dan gedacht. Ook Lieke Post zag het toen al helemaal zitten. "Ik heb eerder al nagedacht om zelf een Tiny House te bouwen. Het zou natuurlijk fantastisch zijn als ik er nu een in Enkhuizen kan huren."

Maar zes jaar later is er nog geen tiny house gebouwd. Er waren plannen voor acht tiny houses, maar omwonenden zagen het niet zitten en blokkeerden het project. Tot teleurstelling van Isa en haar broer Daan. "Het is gewoon heel moeilijk als starter om een huurwoning te krijgen. Ik had echt mijn zinnen gezet op een tiny house."

Trend

Het is exemplarisch voor hoe het op meer plekken in West-Friesland gaat, terwijl er steeds meer vraag is naar tiny houses in de regio. Dat ziet ook Marjolein Jonker van de Tiny-housebeweging Nederland. "Het wonen in een tiny house is echt een levensstijl. Het is een trend om te minimaliseren en duurzaam te gaan wonen."

Langzamerhand poppen er tijdelijke tiny house-projecten op in Nederland, maar in West-Friesland lijkt het nog niet te lukken, terwijl de wil er echt wel is. Hiervoor zijn verschillende redenen volgens hoogleraar Woningmarkt Peter Boelhouwer: "Er is in Nederland ruimte tekort voor het bouwen van woningen. En de grond die er is, wordt gebruikt voor het bouwen van grotere huizen, zoals villa’s. Dat is meer winstgevend."

Regels ontbreken

Ook zijn deze vorm van huisjes vaak onbekend terrein zijn voor gemeentes en durven ze het daarom niet aan. "Een woonvisie ontbreekt", merkt Boelhouwer op. "En een bestemmingsplan voor de tiny houses mist", voegt hij eraan toe. De tiny houses behoren namelijk officieel (nog) niet tot bouwmogelijkheid in verschillende delen van West-Friesland.



(Tekst gaat verder onder de foto)