Live NH Sport: Telstar (on)genode gast op kampioensfeest Willem II

Voor Telstar staat alleen de eindrangschikking in de eerste divisie op het spel. De Witte Leeuwen bezetten met nog één duel te spelen de zeventiende plaats. De mogelijkheid bestaat dat Telstar nog één of twee plaatsen zakt op de laatste speeldag, maar een plekje klimmen behoort ook tot de mogelijkheden. Slechts in 5 van de 46 eerdere seizoenen presteerde Telstar slechter dan de zeventiende plaats: in 1987, 1990, 1993, 1999 en 2022.

Willem II weet dat het volgend seizoen terugkeert in de eredivisie en kan die rentree verfraaien door tegen Telstar het kampioenschap binnen te slepen. Winst volstaat. Een gelijkspel en zelfs een nederlaag mogelijk ook. Dat hangt allemaal af van de uitslag bij FC Groningen - Roda JC.

De aftrap bij Willem II - Telstar is om 20.00 uur. Onze verslaggever in het Koning Willem II-stadion is Erik-Jan Brinkman.

Jong Ajax - Jong AZ

Op sportpark De Toekomst staan de beloftenteams van Ajax en AZ tegenover elkaar. De thuisclub is bezig aan haar elfde seizoen in de eerste divisie en haalde alleen in het seizoen '20/'21 net zo weinig punten als deze voetbaljaargang: 40. Het team van Dave Vos maakte pas 53 doelpunten, tegen 55 treffers in dat beroerde seizoen.

Jong AZ presteerde daarentegen nooit eerder zo goed. In de zeven seizoenen dat de talenten uit Alkmaar in de eerste divisie meedoen, haalden ze nooit meer dan 52 punten. De teller staat nu op 53.

