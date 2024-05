Zo houdt de reddingsbrigade Aalsmeerse strandgangers deze zomer veilig

Maar wat gaat de reddingsbrigade dan precies doen om de zwemlocaties veilig te houden? Volgens Herman is goed kijken en risico's inschatten cruciaal. "Wie is er en wie dreigt er te verdrinken? Voorkomen dat we moeten ingrijpen is eigenlijk het belangrijkst."

Strandwacht in opleiding Andrea (25) weet inmiddels waar ze op moet letten. "Kleine kindjes die nog niet zo goed kunnen zwemmen, mensen die met opblaasdingen in het water gaan als er sterke wind of stroming staat, oudere mensen en als het heel warm is moeten we ook op flauwte letten." De Uithoornse kent het Surfeiland goed. "Ik kwam er vroeger heel vaak."

Verschil tussen leven en dood

Als een zwemmer dan toch in de problemen komt kan de reddingsbrigade meteen ingrijpen. "Als iemand onder water verdwijnt heb je een aantal minuten om die persoon eruit te halen. Als je al ter plekke bent scheelt dat gewoon tijd", legt Herman uit.

De reddingsbrigade wil in het zomerseizoen minimaal zeven volle weekenden toezicht houden bij de zwemlocaties. Om dat voor elkaar te krijgen zijn wel nog wat vrijwilligers nodig. Reddingsbrigade Nederland probeert vijftien- tot dertigjarigen met het programma 'Next Generation Lifeguards' te stimuleren om de opleiding te volgen.