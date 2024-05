Duizend demonstranten bij Roeterseilandcampus, autoverkeer tegengehouden

De politie is in groten getalen aanwezig. Hoewel autoverkeer door de Plantage Middenlaan en de Sarphatistraat wordt tegengehouden, kunnen fietsers en voetgangers er vooralsnog doorheen.

Het afgesloten deel van het UvA-terrein kan niet worden betreden. De pro-Palestijnse actiegroep Amsterdam Student Encampment heeft eerder vandaag een demonstratie aangekondigd tegen het "besluit van de universiteit om hun eigen studenten wreed te behandelen". De betogers roepen leuzen zoals 'Free Palestine' en 'The people united will never be defeated'.

De actievoerders vinden de inzet van de politie tijdens de pro-Palestijnse protesten de afgelopen dagen buitensporig. "Geen medeplichtigheid aan genocide en alle macht aan degenen die zich verzetten", is te lezen in de oproep van de actiegroep op sociale media.

Bekijk voor de meest actuele ontwikkelingen het liveblog van mediapartner AT5.