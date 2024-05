OM: medewerker klantenservice (21) gebruikte klantenbestand voor oplichting hoogbejaarden

De politie vermoedt dat hij de persoonlijke informatie heeft gedeeld met anderen, al dan niet tegen betaling. Samen met die anderen zou hij zich vervolgens schuldig hebben gemaakt aan oplichting en diefstal uit woningen. Daarbij werden slachtoffers gebeld en thuis bezocht door personen die zich voordeden als politiemedewerker of medewerkers van een telecombedrijf.

In de meeste gevallen gebruiken criminelen van soortgelijke babbeltrucs persoonsgegevens die zijn verkregen op het dark web. Het is volgens het Openbaar Ministerie (OM) dan ook de eerste keer in Amsterdam dat een klantenservicemedewerker vermoedelijk doelbewust persoonlijke gegevens uit het klantenbestand zou hebben gebruikt voor oplichting.

"Het lijkt erop dat de gegevens uit de database van het bedrijf zijn gebruikt om slachtoffers uit het hele land te selecteren, hun vertrouwen te winnen en vervolgens geld en goederen van hen weg te nemen", aldus het OM. Het bedrijf heeft aangifte tegen de man gedaan wegens computervredebreuk.

De Amsterdammer is op 22 april aangehouden. Zijn telefoons zijn bij zijn aanhouding in beslag genomen. Daarop zijn door de politie onder meer foto's met persoonsgegevens van hoogbejaarde klanten van het bedrijf aangetroffen.