Veel bewolking, maar zonnig en warmer weekend in verschiet

Hemelvaartsdag wordt volgens NH-weerman Jan Visser 'fraai'. Dat houdt niet in dat de zon volop schijnt. "We zijn in alle vroegte begonnen met mist. Daarna kwam de zon goed door, de mist loste vrij snel op in onze provincie."

Veel wolken

In de loop van de dag ontstaat volgens de weerman stapelbewolking. Vooral in de middag is er een mix van deze stapelbewolking, sluierwolken en zon. "Mooi weer, maar wel af en toe een beetje bewolkt."

Het blijft droog en de temperatuur kan plaatselijk oplopen tot 18 graden. Aan de kust ligt de temperatuur wat lager. 's Middag waait langs de kust een matige wind uit het noordwesten, boven land waait er weinig wind.

Zomer in aantocht

Morgen waait er een zwakke wind uit het noorden tot noordoosten. De zon laat zich een stuk beter zien dan vandaag. De temperaturen lopen uiteen van 16 graden in de Noordkop tot 20 graden in het zuiden van de regio.

Het weekend begint het ergens op te lijken: zowel zaterdag als zondag is het zonnig. Ook de temperaturen stijgen, het kan 22 tot 23 graden worden in Noord-Holland.