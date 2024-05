Chaotisch maar 'supergezellig': dit was Alkmaar City Run by night

Veel hardlopers doen voor het eerst mee met het evenement en blijven vervolgens 'hangen'. "Ik kom uit Heiloo, maar ik had geen idee dat dit zo groots was. Zoveel mensen en harde muziek. Het was echt leuk", zegt Roel.

"Het is bijna een ritueel geworden”, zegt de 54-jarige Ellen. Samen met haar vriendengroep staan ze bij de After Run Party in de Grote kerk. "Ik heb ook meegedaan aan de eerste editie in 2013."

Rommelig en smal

Ellen komt uit de Zaanstreek, maar doet al voor de zevende keer mee. "De sfeer in Alkmaar is zo leuk. Er zijn zoveel mensen." Haar vriendin Suus, die ook al sinds het tweede jaar meedoet, legt uit dat het dit jaar wel het meest chaotische jaar was. "Het was rommelig. Druk bij de start en het werd bij het park erg smal. Ook bij de uitgang was het chaotisch. Maar het was verder supergezellig."